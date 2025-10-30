Klimatyczne nierówności: 1 proc. najbogatszych wyczerpuje budżet węglowy świata
Emisje generowane przez 1 proc. najbogatszych w ciągu ostatnich 30 lat spowodowały takie straty w plonach, które mogłyby nakarmić 14,5 miliona ludzi rocznie. Same emisje z 2019 roku doprowadzą do 1,3 miliona zgonów związanych z upałami w ciągu następnego stulecia.VoxClamantisInDeserto
a jedynie o wyciągnięcie podatków i danin od naiwnego społeczeństwa.
A także o sfinansowanie rozwoju nowych technologii koncernom przemysłowym.
Hasła "ekologia"/"klimat" miały tylko zmiękczyć opór - urobionych propagandą na papkę - spoleczenstw
Będziesz jak paranioik.
Po co jest Zielony Ład?
kto łyka te brednie?
I kto wymyśla takie bzdury?
Klimat na Ziemi zmienia się od początku jej istnienia! Nawet jak nie było ludzi klimat sie zmieniał.