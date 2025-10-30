Piekło zamarzło, Bill zmienia zdanie o 180 ° ...



...a powód jest pewnie prozaiczny - wszyscy przerzucili się z Afryki i biednych dzieci na ratowanie klimatu i hajs się nie zgadza, a nie wyobrażacie sobie jak szerokim strumieniem gotówki zarządzał Bill przy okazji "pomocy humanitarnej", to wie chyba tylko on i Bono. ( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )