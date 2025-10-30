Gates podważył dogmat klimatyzmu. Zagłady ludzkości nie będzie
Największym zagrożeniem dla ludzi w najbiedniejszych regionach świata są bieda i choroby, nie zmiany klimatu - pisze Bill Gates, sugerując klimatystom zmianę podejścia.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (125)
Teraz wiemy, ze to Big Pharma zrobiła sobie żniwa, a politycy zbadali dokąd sięgają granice kontroli społeczeństwa.
OOO naczelny covidowy troll @vince87 Cię uraczył swoimi wyszukanymi tekstami.
Zaraz Ci będzie pisał, że Cię zaorał i ośmieszył i że jesteś jednym z najgłupszych szurów na tym portalu oraz, że Cię zgasił jak kiepa i wytarł podłogę, niezależnie od tego, w jaki sposób potoczy się ta rozmowa.
On tak pisze do każdego, kto tylko spróbuje coś złego powiedzieć o covidku i cudownych szprycach mRna.
Spytaj go o atest na maski,
...a powód jest pewnie prozaiczny - wszyscy przerzucili się z Afryki i biednych dzieci na ratowanie klimatu i hajs się nie zgadza, a nie wyobrażacie sobie jak szerokim strumieniem gotówki zarządzał Bill przy okazji "pomocy humanitarnej", to wie chyba tylko on i Bono. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@KarmazynowyAstrofizyk: w sensie Pro-Bono.
Ogólnie, przez lata pieprzył o tym, jak to planeta już teraz, już jutro, umrze.