Windows 11 to przegrana sprawa. Potężnie zagrożenie prywatności i bezpieczeństwa
Rob Braxman szczegółowo opowiada jakie niebezpieczeństwa wiążą się z wymuszaniem przez MS poszczególnych technologii wprowadzanych wraz z komputerami "przystosowanymi" do Win 11 oraz z samym systemem.br0da
Komentarze (31)
No ja to zrozumiałem inaczej.
Ale cholera wie co Microshit wymyśli.
Zrobią jaką aktualizację i nagle ci wszystkie dyski bez pytania zaszyfruje, te z linuksem też :)
Ups...przepraszamy my tak niechcący...
Główne tematy filmu:
Koniec wsparcia dla Windows 10 – 14 października 2025 roku to oficjalny koniec cyklu życia Windows 10. Wielu użytkowników nie może przejść na Windows 11 z powodu wymagań
Oto podsumowanie najważniejszych kwestii poruszonych w filmie:
Koniec wsparcia dla systemu Windows 10
Wkrótce zakończy się wsparcie dla systemu Windows 10, a konkretnie 14 października 2025 roku. Zachęca się użytkowników do przejścia na system Windows 11.
Problemy z aktualizacją do systemu
A nie wystarczy WSL lub kontenery czy inne VM-y?