Jak Mumio reklamowało Plusa. Eksperyment, który odmienił polską reklamę
W ośrodku nad Zegrzem facet bez laptopa mówi marketerom, że ich reklamy są beznadziejne. Kilka miesięcy później cała Polska cytuje jego skecz: "Co pan mi tu napisał? Kopytko".Zenon_Zabawny
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
@projektant_doktorant: używali zbyt trudnych słów (metafora), a czasem nawet jeszcze trudniejszych (alegoria). Dzisiaj by to nie przeszło. Max 3sekundy, brainrot AI i trottolino bambino capucino.
https://www.wirtualnemedia.pl/to-najbrzydsze-logo-jakie-zrobilem-kulisy-kampanii-heyah-ktora-robili-w-tajemnicy-nawet-przed-kolegami-z-agencji,7201563381844576a
No i oczywiście czarny hymor w tych reklamach:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYEhT7XAnA
Edit. Tak 20 lat temu