Takie sytuacje zdarzają się często i będą się zdarzać coraz częściej. Szpital zglasza do mopsu że odwozi takiego człowieka do domu i niech się dzieje wola nieba. Placówki pomocy nie są z gumy, miejsc w dps-ach nie ma, nie ma na to pieniędzy ani woli politycznej żeby coś się zmieniało. Rzeczywiste realia życia i starości w Polsce.