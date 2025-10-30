Szpital odwiózł, chory został bez opieki. Losem 72-latka nikt się nie przejął
Starszy, schorowany, niesamodzielny i samotny mężczyzna leżał pozostawiony zupełnie bez opieki w swoim mieszkaniu w Ciechanowie. Życie uratowali mu czujni sąsiedzi. Pan Leszek na kilka dni trafił do szpitala.starnak
Komentarze (68)
najlepsze
I ważna sprawa- szpital jest od leczenia nie od przechowywania.
od opieki to jest opieka społeczna
@Anomalocaracid: szpital mogl powiadomic opieke spoleczna albo inne sluzby, artykul nie krytykuje tutaj szpitala z tego co widze tylko po prostu to ze zostal zostawiony sam na pastwe losu samemu sobie
No i sprawdziwmy czy opłacało się mieć dzieci i rodzinę...
Mam nadzieję że tak (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)