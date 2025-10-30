Jakieś zdjęcia z nadania paczki co było w środku? Numery seryjne nadanych urządzeń? Ja zwracałem urządzenia za pomocą szybkich zwrotów i po dostarczeniu sprzętu dostałem informacje że paczka już u nich (więc może zapytaj inpost gdzie jest paczka). Po kilku dniach po odbiorze Play w moim przypadku wysłał email na każdy oddany sprzęt że zwrot został rozliczony. Ale na wszelki wypadek zrobiłem zdjęcie wszystkiego tego co wysłałem do nich właśnie na taki Pokaż całość