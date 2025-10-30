Cześć wszystkim, piszę, bo naprawdę potrzebuję pomocy i już nie mam siły walczyć z tą sytuacją.
Po zakończeniu współpracy z @play_polska odesłałam cały sprzęt zgodnie z instrukcją. Mam potwierdzenie nadania – wszystko zostało wysłane prawidłowo. Mimo to Play uznał, że sprzęt nie został zwrócony i naliczył mi opłatę.
Złożyłam reklamację (na wszelki wypadek dla @play_polska nr 323751962, koniec sierpnia 2025). Przez dwa miesiące nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, a zamiast rozwiązania problemu – @play_polska przekazał sprawę do firmy windykacyjnej.
Teraz kolektorzy dzwonią codziennie, mimo że Play twierdzi, że działania windykacyjne zostały wstrzymane. Windykacja mówi jednak, że nie ma żadnej takiej informacji.
Czuję się bezsilna – zrobiłam wszystko zgodnie z zasadami, mam dowód wysyłki, a mimo to utknęłam w martwym punkcie. Play i windykacja przerzucają odpowiedzialność, a ja jestem pośrodku tego chaosu.
Jeśli ktoś miał podobną sytuację z @play_polska albo wie, jak to skutecznie rozwiązać – bardzo proszę o pomoc lub wskazówki.
Komentarze (147)
najlepsze
Do UKE piszesz skargę, opisując wszystko i załączając dowody. Możesz skorzystać z linku https://pue.uke.gov.pl/#/ConsumerForm
Lub poszukać więcej na stronie UKE https://uke.gov.pl/
https://cik.uke.gov.pl/kontakt/
@qwerss: Czy wiesz adwokacie Play, że do UKE można również złożyć skargę na takie działania operatora telekomunikacyjnego?
Nawet nie potrafisz ze zrozumieniem przeczytać kilku linijek tekstu?
No to tak
To nie świadczy, że przesyłka dotarła do odbiorcy. Reklamuj.
@LZBNZ: Byłem chyba już w każdej sieci w PL i powiem ci, że każda sieć to ścierwo, a to czy jesteś zadowolony to zależy jak ci się wylosuje. Ba, to losowanie może się powtarzać co jakiś czas, więc fakt, że teraz jesteś zadowolony nie znaczy, że za miesiąc też będziesz.
Tzn. niezmiennie jest jedna sieć, która regularnie od lat pracuje na swoją opinię. Orange. Za ich
O znalazlem coś: https://plusforum.pl/viewtopic.php?t=27458
Co do zwrotu akcesoriów, to na stronie ze zwrotami jest informacja co trzeba zwrócić z danym sprzętem. Miałem tylko internet, więc w moim przypadku trzeba było zwrócić router z zasilaczem i kabel ethernet.
Przygotuj wszystkie dowody: nadanie sprzętu, wszelką komunikację z playem i wykaz komunikacji z windykatorem (rozumiem, że to firma zewnętrzna?).
Następni napisz pismo do UKE. Opisz całą sytuację. Co powiedział play, a co robi. Tu i tu taki i taki dowód. Zgodnie z taką i taką komunikacją play twierdzi, że wstrzymał windykację, a mimo to na tym i tym wykazie widać, że windykacja dzwoni.
