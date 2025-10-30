Pierwszy sezon był najlepszy, ponieważ dotykał Nieznanego. Nie wiedzieliśmy nic o tym drugim świecie, istotach go zamieszkujących, związku dziewczynki z tym wszystkim oraz ludzi w laboratorium, ich roli oraz motywacjach. I wszystko, odcinek po odcinku, układało się w całość.

Każdy kolejny sezon był powtórką z rozrywki: zło nawiedza miasteczko, grupka rezolutnych dzieciaków daje mu odpór. Nie było już tych emocji, wszyscy mieli zbroje fabularne, a schemat opowieści zaczął męczyć.