Najnowszy zwiastun finałowego sezonu Stranger Things
Coraz bliżej do premiery finałowego sezonu Stranger Things, który ma zamknąć wszystkie wątki i pożegnać bohaterów. Netflix pokazał najnowszy zwiastun, a także podał daty premiery, ponieważ sezon zostanie opublikowany w trzech częściach - w listopadzie, grudniu i w Nowy Rok.CKM_POLSKA
Każdy kolejny sezon był powtórką z rozrywki: zło nawiedza miasteczko, grupka rezolutnych dzieciaków daje mu odpór. Nie było już tych emocji, wszyscy mieli zbroje fabularne, a schemat opowieści zaczął męczyć. Nie było też
Teraz to się trochę boję jak wyjdzie że już nie ma dzieciaków a są studenci i pewnie młodzi rodzice ale i tak chętnie obejrzę
@Aster1981: To sprawdź sobie liczby co się sprzedaje a co nie misiu cukrowy ;)
@Aster1981: Właśnie nie, podajesz wnioski jako argumenty. Skracają, więc się sprzedaje. I na co mam Ci odpowiedzieć?
A jak już mam obejrzeć to dopiero jak będzie finał w styczniu. Nie będę płacić 3 miesiące za Netflixa tylko żeby czekać.