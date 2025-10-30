Mam psa wziętego z dioz.

Widziałem na własne oczy jak fundacja działa i może ma jakieś wady jak każda fundacja, ale kogoś musiało nieźle p---------c jeśli walczy z fundacją która odbiera zwierzęta ze skrajnych patologii, gdzie na zabitej dechami wsi ktoś ma 16 psów z wystającymi żebrami i rzuci im czasem parę kartofli jak jest trzeźwy i mu się przypomni.



Jakby państwo działało to dioz i inne podobne nie musiałyby istnieć. Więc Pokaż całość