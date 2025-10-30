Ruszyła budowa fabryki korpusów amunicji 155 mm w Kraśniku
Wartość inwestycji szacowana jest na 887 mln zł, finansowana ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Plan: zdolność do wytwarzania 150 000 korpusów amunicji 155 mm rocznie od 2027 roku, z planowanym wzrostem do 180 000 sztuk w 2028 roku.portal_przemyslowy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
odważnie
a nie że nie powinna być pod granica z rosją
A co jak niemcy wjadą?
xD
Do takich rzeczy wymagane jest społeczeństwo odpowiednio wykształcone, z kulturą techniczną. W kryteriach badania PIAAC od OECD jest to poziom 4 i 5 (1-5). Jak to wygląda? Połowa Polaków to poziom 1 i poniżej, czyli ludzie których przerasta kasa samoobsługowa.
@callver34: Żebym tego nie widział, to bym nie uwierzył, ale to prawda. XD Działy badawcze, prace nad ergonomią, testy itp. a na końcu Janusz, Seba albo Grażyna p--------i i próbuje skasować banany jako bułki, albo myśli, że kasa przyjmuje gotówkę. XD
Napisane via Samsung