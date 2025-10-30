F-Droid atakuje Google. Chcą decydować, co możesz instalować na Androidzie
F-Droid, najpopularniejsze niezależne repozytorium aplikacji na Androida, oskarża Google o wprowadzanie użytkowników w błąd i ostrzega, że gigant chce pełnej kontroli nad niezależną dystrybucją oprogramowania. Instalacja aplikacji poza sklepem, której Google nie zaakceptuje, stanie się niemożliwa.jestemjakijestem1212
To motto już zdjęli.
@fervi: Heh, też byłem na pograniczu napisania własnej aplikacji XD Już raz tak zrobiłem...
Ile razy mówiłem, że na Mac jest jakaś patologia, że np. nie możesz użyć jakiegoś innego programu do zgrania plików (bo taki nie istnieje, bo nie można go napisać, bo poblokowane)
https://altstore.io
Myślałem,
Serio? Przetestował kilkanaście aplikacji z F-Droid i nie znałem nic przydatnego co byłaby naprawdę wart uwagi.
Problem w tym, że jak robisz coś pod swoje preferencje to staje się to mało przydane dla innych bo nie uwzględnia potrzeba pozostałych użytkowników.
https://youtu.be/lofw4SrQ-QY
@argonauta1000: teoretycznie tak, możesz przeinstalować system, producent nie ułatwia, w razie awarii sprzedawca odmówi rękojmi automatycznie i prawnik ew. sąd mu będzie musiał tłumaczyć że nie ma takiego prawa... w sumie... muszę poćwiczyć na jakiś starych smartfonach :]