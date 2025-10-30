Jak to jest, że do 13/12/2023 były tagi ośmieszające wiadomą partię zaś od tego czasu już nikt nie taguje o kogo chodzi? Kobieta umarła w szpitalu czy się wyskrobała zaraz marsz miliona debili....a teraz już kobiety i dzieci nie umierajo? xD



Zakop za brak tagów bekazpo, bekazkoalicji, bekaztuska...i bezczelną hipokryzję!