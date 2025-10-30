Za hajs podatników baluj. Halloween TVP w luksusowym hotelu.
TVP w likwidacji za wasze pieniądze będzie imprezować w luksusowym klubie nocnym SEN podczas Halloween. Cena za jeden koktajl tam wynosi około 50 złotych, za zestaw sushi zaś aż 300 złotych.PIAN--A_A--KTYWNA
@tomasz-aleksander-barania: Dodatkowo jak nie masz kompetencji to nie masz prawa ich krytykować :)
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/spiecie-na-antenie-tvp-info-prowadzacy-odebral-mikrofon/bln37c4
@RobotKuchenny9000: wg AI to dokładnie 2137
@thedi1957: Likwidacja nie musi oznaczać, że komornik komukolwiek blokuje konta. Czasem wręcz przeciwnie - likwidacja może być sposobem na uniknięcie zajęcia kont przez komornika. Polecam zapoznanie się z tematem zanim się zrobi z siebie ignoranta.
Znana wszystkim Art-B znajduje się w likwidacji od początku 1993 roku (niedługo stukną 33 lata) i dzięki temu, że nie organizuje żadnych balów i w ogóle jest o niej cicho, grupka zainteresowanych żyje sobie jak pączki w maśle w zasadzie nic nie robiąc.
Innymi słowy im mniej rozgłosu, tym lepiej.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/sztuka-wedlug-art-b-czyli-jak-zarabiac-miliony-na-permanentnej-likwidacji/h23d8ly
@fonderal: Bo jak jesteś w stanie likwidacji to zamykasz działy i wypłacasz odprawy a nie urządzasz bale XD
Zakop za brak tagów bekazpo, bekazkoalicji, bekaztuska...i bezczelną hipokryzję!
@4x80: nie umarła tylko ją zamordowali kato-lekarze z powodu ustawy PiS
a tym? kto by się przejmował
@PowiatowyBanan: Za kilka lat oni będą na nas pluć ze swoich luksusowych, zamkniętych posiadłości. Nazbierają kapitału i i tak będą rozdawać karty nawet jak wszystko jebnie
Komentarz usunięty przez autora
czyli tyle co w Toruniu. Podobno najdroższy hotel w mieście jest na Kasztanowej