Ale wykopki w komentarzach sie kompromituja xD Chyba nikt nie przeczytal artykulu. Posrednio jest napisane ze ten podatek jest wprowadzany w celu zwiekszenia konkurencyjnosci produktow ktore juz sa objete ETS (czyli wyprodukowanymi w UE). W rzeczywistosci to jakby cla nakladane na produkty z krajow w ktorych nie ma ETS ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Czyli podatek na towary z Chin, Indii i Rosji.