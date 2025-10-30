Telefon przerażonej Brytyjki: 'Nie rasizm, jesteśmy sparaliżowani strachem!'
Brytyjka dzwoni do studia w desperacji: "politycy wpędzają wszystkich w śmiertelne niebezpieczeństwo, nie wychodzi z domu bez mężczyzny. W jej lokalnym sklepie: 3 ataki nożem, 1 morderstwo. Przyjaciel zabity rok temu, znajoma w parku, kuzyn zamordowany. Błaga syna o ucieczkę z kraju."anonimowy_programista
Komentarze (199)
najlepsze
@titus1: jest bardzo źle, moja sąsiadka już praktycznie tam nie mieszka, załatwiła sobie prace zdalną i zostawiła tam męża i dom... tam większość, która nie mieszka w dobrych dzielnicach na strzeżonych osiedlach chce się wyprowadzić bo zwyczajnie nie jest bezpiecznie i nie ma żadnych perspektyw... jest wręcz coraz gorzej...
I oczywiście nie można było sobie sprowadzić imigrantów z sąsiedniej Finlandii, Danii, ze spokojnych krajów Bałtyckich, z Niemiec czy Polski, tylko trzeba było ich tu zrzucać z najdalszych i najdzikszych zakątków Afryki i Azji.
Ciekawa teoria, co nie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@tombeczka: I dlatego zamiast sprowadzać wykształconych ludzi z Europy to ściągali dzicz z IQ <80 z Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Azji. xD
Ty masz te odjazdy coraz bardziej oryginalne. ( ͡°
Przecież bez przewrotu podobnego do obalenia Causescu w Rumunii nic się w tej UK nie zmieni...
@jerry-snow: Zesrają. Mogli tak robić, póki byli w UE. Teraz niech s---------ą.