opary entuzjazmu po wejściu zagranicznego inwestora
Komentarze (34)
najlepsze
Ogólnie kryzys z 1997r w Azji dotknął nie tylko ich, ale koreański rząd mógł uratować tylko jeden wielki czebol i wybrali starsze i trochę lepiej zarządzane Hyundai. Niektóre wydzielone części dawnego Daewoo zresztą istnieją
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, 25 i 26 wolne, a Koreańczycy w szoku - ale dlaczego wolne?
Więc były tłumaczenia, to taka tradycja i padł argument, że dla pracowników to moment na spędzanie czasu z rodziną. A Koreańczycy odpowiadają: Tutaj (w Daewoo-FSO) jest ich rodzina.
Maks poziom Renault Thalii robionej na rynki wschodzące w Turcji.
Nexia to Kadett E
dużo aut miało gamę silnikową rodem kupioną od GM-a (stare jednostki).
Wrażenia to na kliencie Europejskim nie robiło żadnego.