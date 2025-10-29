Taka anegdotka z relacji pomiędzy pracownikami a szefostwem z Korei.

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, 25 i 26 wolne, a Koreańczycy w szoku - ale dlaczego wolne?

Więc były tłumaczenia, to taka tradycja i padł argument, że dla pracowników to moment na spędzanie czasu z rodziną. A Koreańczycy odpowiadają: Tutaj (w Daewoo-FSO) jest ich rodzina.