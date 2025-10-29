Chwasta się wyrywa, a nie obserwuje. Co mam rozumieć że śmieć wstał lewą nogą, rozbił ulubiony kubek, wszedł w psią kupę więc miał prawo się zdenerwować i zabić niewinną osobę? Przy takich sprawach nie powinno bawić się w poczytalność tylko max kara i koniec. Chory mamy świat pies kogoś pogryzie, to zamiast go uśpić to się szuka mu domu, chłop zabije kogoś to wina świata i trzeba mu pokazać jakie życie jest Pokaż całość