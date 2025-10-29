Zakończono obserwację psychiatryczną Mieszka R.
Zakończono czterotygodniową obserwację psychiatryczną Mieszka R. w szpitalu w Jarosławiu. Śledczy czekają na opinię biegłych, która ma umożliwić ustalenie tego, czy w chwili zbrodni był poczytalny. 22- latek trafi teraz do aresztu śledczego, gdzie pozostanie co najmniej do lutego 2026 r.CKM_POLSKA
najlepsze
@Anomalocaracid: xD Za dużo się filmów naoglądałeś. W Polsce poziom wykrywalności morderstw oscyluje w okolicy 99%, taki typ w życiu by żadnego nie ukrył.
właśnie to powinna być forma tortur.
Zapewnianie im opieki psychologicznej, utrzymanie i składowanie ich w zakładach karnych jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Na takiego śmiecia szkoda szkoda nawet powietrza a co dopiero pieniędzy podatników.
A troglodyci którzy uważają inaczej powinni utrzymywać takich odklejeńców we własnym zakresie i być za nich odpowiedzialni.
Uważasz że typ zasługuje na życie? bierz go na kwadrat i wychowuj jak pieska,
Kiedyś to się nazywało niewolnictwo. Brało się takiego i robił ciężką pracę nie otrzymując w zamian nic. Teraz do takiego się dopłaca.
trynkiewicz też ani dnia w więzieniu nie spędził
@R3velation: Nigdy nie słyszałeś o chorobach psychicznych?
ojciec prawnik matka wykłada na studiach w trójmieście
Zawsze bawią ludzie, którzy nagle chcą ignorowania prawa pod wpływem emocji. Od upadku jednostek zaczyna się upadek cywilizacji.