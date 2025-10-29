Tu nie chodzi o to, że nikt ich nie nauczył pracować. Przeciwnie, ich wszyscy nauczyli nie pracować!

Pieprzenie o tym, że potrafią szanować swój czas, wymagają, mają godność i nie chcą robić za psie pieniądze można miedzy bajki włożyć. Większość z nich została wychowana w duchu "niemuszenia" - braku obowiązków, braku odpowiedzialności i wyścigu w konsumpcji.

Są nad wyraz delikatni, nie potrafią logicznie myśleć, nie radzą sobie z obciążeniem. Jeśli jak zwykle Pokaż całość