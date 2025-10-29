Pokolenie Z zaczyna zalewać rynek. Wiele firm zwalnia ich zaraz po zatrudnieniu.
6 na 10 przedsiębiorstw przyznaje, że musiało rozstać się z zetkami wkrótce po ich zatrudnieniu.bartcegielski
- #
- 345
- Odpowiedz
6 na 10 przedsiębiorstw przyznaje, że musiało rozstać się z zetkami wkrótce po ich zatrudnieniu.bartcegielski
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (345)
najlepsze
Pieprzenie o tym, że potrafią szanować swój czas, wymagają, mają godność i nie chcą robić za psie pieniądze można miedzy bajki włożyć. Większość z nich została wychowana w duchu "niemuszenia" - braku obowiązków, braku odpowiedzialności i wyścigu w konsumpcji.
Są nad wyraz delikatni, nie potrafią logicznie myśleć, nie radzą sobie z obciążeniem. Jeśli jak zwykle
Muszą się gdzieś nauczyć pracować, w szkole ich tego nie nauczą. Nie ma już warsztatów tak jak kiedyś gdzie uczyło się na naprawdę praktycznych rzeczy. No więc niestety, obowiązek wyszkolenia pracownika został przerzucony całkowicie na pracodawcę
I to nie wina pokolenia Z X czy innych boomerów, system szkolenia jest zły
I co z tego mamy?
Też przyglądam się młodym, wielu szkoliłem, kilku wyrzuciłem ale głównie za naściemnianie w CV co do umiejętności a nie za podejście
W tamtym tygodniu wyrzuciłem "starego" właśnie za podejście bo miał totalnie w------e, nauczony tylko udawać że się coś robi a do tego często od
Chyba kpisz, bezrobocie było wtedy na poziomie 16%.
Oni chyba szukają ojców a nie pracodawców ( ͡º ͜ʖ͡º)
Na magazynie nikt tak robił nie będzie, bo i po co.
Nie lubię podejścia Z-tek, ale rozumiem ich punkt widzenia. Bo bez zarobków jak masz zasuwać, tylko za żarcie i kąt do spania (i to nie własny) to na ..uj Ci takie życie?
@Kudlaty777: osoby 50 letnie nie umieja w komputery? Chyba masz kłopoty z matematyka bo to własnie ludzie w przedziałe 35-50 lat dorastali z kompami, systemami operacyjnymi i oni sa najbardziej rozgarnieci jesli chodzo o rozumienie sprzetu. To 20 latkowie nie potrafia skonfigurawać drukarki.
Millenialsi do tego widza, że robią dokładnie jak kazano im robić i g---o z tego mają.
"Ucz się, bo to najważniejsze mieć jak najlepsze cyferki w dzienniczku" No i mieli
"Idź na studia, zostań inżynierem/prawnikiem itp" no i poszli i zostali
i co? I robota za