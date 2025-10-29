Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie to jedno z najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku dla fanów czterech i dwóch kółek! Czekają na Was setki pojazdów, wśród których znajdziecie prototypy, "Świeżaki" z prawie zerowym przebiegiem i wyjątkowe egzemplarze z historią!