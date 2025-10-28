Kupiła w Lidlu rukolę, robiąc sałatkę zauważyła między listkami gekona.
Otrzymał imię Mr. Bean. Pokonał w warunkach chłodniczych kilka tysięcy kilometrów schowany w liściach rukoli. Następnie wylądował na sklepowej półce. Znaleziono go dopiero kiedy mieszkanka lubelszczyzny przygotowywała sałatkę.mannoroth
Komentarze (85)
@Maroman: nigdzie nie reklamuje że sprzedaje produkty tylko z Polski. Jesteś z tych co się dają nabrać na "prędkość do 1Gbps"