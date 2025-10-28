Orlen to Obajtkowi powinien w radzie nadzorczej tron postawić by tam zasiadał i ich pilnował jak mu się będzie chciało, to był dosłownie najlepszy manager spółki skarbu państwa w historii tego kraju - co zresztą jakoś wybitnie trudne do osiągnięcia nie było ponieważ kadry umieszczane na stołkach przez platformę obywatelską to jest szambo polne po roku w Rosji.