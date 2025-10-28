Orlen pozywa Daniela Obajtka oraz Michała Roga
O dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzedniego zarządu Orlenu zdecydowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) spółki, które we wtorek obradowało w Płocku. Projekty uchwał w tej sprawie wniosły obecne władze Orlenu.PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
zdecydujcie się
Zarzuty i podejrzenia dotyczą m.in.:
nielegalnego wzbogacenia się – jego majątek ma być niewspółmierny do oficjalnych dochodów,
korupcji i nepotyzmu – pojawiają się doniesienia o faworyzowaniu znajomych w spółkach