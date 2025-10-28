Upadłość znanej firmy internetowej. Prezes poszukiwany listem gończym
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość Cinkciarz.pl. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń do syndyka. Prezes spółki jest poszukiwany listem gończym.Stopa_Szopa
Komentarze (57)
A co jest nie tak z jabłkami?
@Trias: ale o co ci chodzi? Porównujesz Apple do terminu z którym się kojarzy cwaniak / oszust? :D Jakoś ludzie nie mają problemu z Żabką, czy Biedronką, a
https://natemat.pl/156965,prezydent-komorowski-pozuje-w-chicago-z-koszulka-zespolu-bulls-ten-bul-chyba-sie-nigdy-od-niego-nie-odczepi
https://www.press.pl/tresc/41335,bronislaw-komorowski-i-lech-walesa-wzieli-udzial-w-kampanii-firmy-cinkciarz_pl
@paczelok: Stary, jaki słup? To normalna firma, której model jest połączeniem revoluta i peppersa. Udziały w ZEN mają duże banki. Do tego mają partnerstwo najwyższego poziomu z mastercardem. Obecny CEO zjadł zęby w PayPalu.