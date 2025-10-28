Raport NIK pokazuję skalę problematycznych wycinek. Drewno za 4,5 mld
Według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach 2019-2024 Lasy Państwowe pozyskały bez obowiązujących planów urządzenia lasu (PUL) aż 19,9 mln m sześc. drewna wartego ponad 4,5 mld zł, w tym również z obszarów Natura 2000.PiS_on_Poland
Kolonia.
@Czerwone_Stringi: bo to prawda. Te lasy sosnowe czy świerkowe nie mogą rosnąć w nieskończoność, na ich miejsce sadzi się nowe. Czego jak czego, ale lasów to nam akurat przybywa.
No i pokaż mi druga firmę w Polsce na którą nałożono podatek obrotowy 2%.
A w Niemczech nic