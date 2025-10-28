17-latek bez prawa jazdy, ale już z dwoma zakazami
Sąd skazał go na prace społeczne, 5 tysięcy grzywny oraz dołożył kolejny zakaz prowadzeniaArnoldZboczek
Komentarze (85)
https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/naleznosci-z-tytulu-mandatow-karnych.html
powinno być tak:
- pierwszy raz złapany za jazdę bez uprawnień - grzywna 5k + 3 miesiące aresztu w zawieszeniu na 3 lata
- kolejny raz złapany - z automatu areszt (odwieszenie powyższego) + sprawa w sądzie i orzeknięcie docelowej kary
@robcioZS: podobnie jak orzekanie drugiego, trzeciego, itd.- bezwzgledne wiezienie i kara finansowa taka, aby poczuł dogłębnie za takie coś powinna być. Plus publiczny rejest, uwzględniający również pijaków, tak aby sąsiedzi czy też pracodawcy wiedzieli z kim mają do czynienia.
Tylko kary wolnościowe. Roboty publiczne, krótsze lub dłuższe odsiadki. A przede wszystkim coś, co u nas nie istnieje nawet w cięższych schorzeniach - terapia.
Tylko że ta ostatnia nie jest tak medialna.
@hunteriarz: No tak. Prześladują go za narodowość. Przecież he dindu nuffin.
- Skazany: po rozprawie odjeżdża samochodem spod sądu ¯\(ツ)/¯
https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nik-o-wykonywaniu-kary-ograniczenia-wolnosci-w-formie-prac-spolecznych.html