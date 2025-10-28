To wręcz absurdalne, że ktoś w wieku 17 lat potrafi już „dorobić się” dwóch zakazów prowadzenia, nie mając nawet prawa jazdy. To pokazuje, jak bardzo brakuje skutecznych narzędzi wobec osób, które mają całkowity brak respektu dla prawa. Grzywna i prace społeczne to jedno, ale bez realnych konsekwencji tacy kierowcy i tak wrócą za kółko przy pierwszej okazji.