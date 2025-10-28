W USA amerykańskie Secret Service, agenci FBI, a nawet lokalne jednostki policji (np. SWAT) posiadają swoje "go-bags". W UK służby ochrony czy jednostki antyterrorystyczne również opierają się na takich pakietach gotowości. W Polsce, jedna ze służb robi to samo i kupuje normalny zestaw na wypadek katastrof, klęsk żywiołowych, czy nawet konfliktu, gdy trzeba się szybko ewakuować do bezpiecznego miejsca, a wykopki jak zwykle prezentują festiwal ignorancji na poziomie rechoczącej bezzębnej tłuszczy :)