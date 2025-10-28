Nadwrażliwość na gluten nie jest reakcją na gluten
We wszystkich badaniach ludzie z zespołem jelita drażliwego, którzy uważali, że są wrażliwi na gluten, podobnie reagowali na gluten, pszenicę i na placebo. To zaś sugeruje, że to, jakiej ludzie spodziewają się reakcji i jak interpretują odczucia z jelit, silnie wpływa na objawy.GRUBY140
Komentarze
to tak jak z psami - gryzły zawsze, ale czytając wykop w ostatnich tygodniach wydaje się, jakby nagle zaczęły gryźć 10 x częściej
https://www.researchgate.net/figure/Correlation-between-increase-in-celiac-disease-gluten-intolerance-and-increase-in-use_fig1_286381796
https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2020.556729/full
@krol_europy: Jasne, zdrowsza xd placebo jak w badaniu.
Gluten ze zbóż zastępuje się kaszami, ryżem itp. to nie jest nic zdrowszego, po prostu inne, wsio, po rpsotu masz ubogą w różnorodność posiłków dietę, bo odpada masa przepisów opartych na tradydyjnej mące.
Jak sobie pójdziesz na dietę keto albo dowolną inną to też masz inną diete a nie zdrową dietę... zdrowa nic
@Kokoszka99: no temat glutenu to napisałem cos o glutenie. Juz się tak nie denerwuj :)
@szpongiel: po proszę jakieś linki do badań udowadniające jakieś monsanto z nieszczelnością jelita.