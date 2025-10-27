Kolumbijczycy pracowali nielegalnie. Fałszywe prawa jazdy
W miniony weekend 14 obywateli Kolumbii zostało zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Straż Graniczna nieustannie ujawnia przypadki, w których obywatele Kolumbii próbują ominąć przepisy i podstępem wjeżdżają do strefy SchengenFrijheid2
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Podrabiane dokumenty i cyk na tiry hehe dziad transy się cieszą. A biznesmeni z boltów to po 50 samochodów w leasing biorą bo tylu tych beduinów jest. C--j, ważne że za pół darmo. Zyski prywatyzować, straty uspołeczniać. Wszyscy k---a tracimy
Ciekawy jestem, w jaki sposób ten obowiązek będzie egzekwowany. ( ͡° ͜ʖ ͡°)