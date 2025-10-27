Tak. A później pracują(chociaż ciężko to nazwać pracą) za miskę ryżu bo to i tak więcej niż mieli u siebie w faweli. Mieszkają w 15 w małym mieszkaniu i co im zrobisz.

Podrabiane dokumenty i cyk na tiry hehe dziad transy się cieszą. A biznesmeni z boltów to po 50 samochodów w leasing biorą bo tylu tych beduinów jest. C--j, ważne że za pół darmo. Zyski prywatyzować, straty uspołeczniać. Wszyscy k---a tracimy Pokaż całość