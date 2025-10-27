Amazon zwolni jutro 30 000 pracowników biurowych mailem
Amazon ogłasza największe zwolnienia od lat jutro 30 000 osób straci pracę w różnych krajach, a firma realnie przyspiesza automatyzację i wprowadza roboty. Wstrząs na rynku pracy staje się faktem. Wypowiedzenia mają być dostarczone mailem z samego rana.digital-nexus
Komentarze (166)
najlepsze
Anetka z HR wyśle maila o zwolnieniu siebie samej?
Ale żeby było śmieszniej Ci samo ludzie których to potencjalnie może dotknąć głosują za partiami „wolnorynkowymi”, aby b--ń Boże niczego nie uregulować i nie ograniczyć tego procesu
Nakazać zatrudniania ludzi?
Jedynym sposobem, aby to zatrzymać to nie kupować w tym gównianym miejscu? No, ale ludzi jak debile wolą kupić coś na Amazonie, a nie w lokalnie.
Nie wspierać firm, która tak traktuje ludzi.
@pra_bart: nie ma partii, które by to uregulowały.
Są tylko takie co chcą deregulować aby korpo całkiem samopas mogło pochłonąć wszystko.
Albo takie, co chcą regulować ale aby w korpo było "po równo" czarnych, beżowych, gejów, lesbijek, grubych, kulawych, transów, muzułmanów, itd.