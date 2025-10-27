Ogień strawił magazyn firmy Dary Natury w Korycinach. Potrzebny wykop efekt
Mimo straty właściciel zapewnia, że pracownicy, którzy tam pracowali, nie stracą pracy z powodu pożaru. Właściciel dziękuje za pomoc strażakom i wszystkim, którzy pomagali w gaszeniu pożaru. Jednocześnie nie zamierza organizować żadnych zbiórek, a jedyną formą wsparcia, której oczekuje, są zakupy.Deadmau5
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
ja nim nie jestem (przedsiebiorca) ale wykop dla zasiegu
Udało się nam wesprzeć po pożarze producenta Paluszków Beskidzkich - może tym razem wykażmy się podobną skutecznością dla innego przedsiębiorcy z sercem do tego, co robi.
A może tak herbatki? ;)
W powiązanych wrzucam link z TikToka, bo tam natknąłem się na tę informację.