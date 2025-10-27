Kolorowanka, która zachwiała matematyką
Brytyjski student kolorował mapę, a jego pytanie stało się legendą matematyki! Problem Czterech Barw brzmi prosto: czy każdą mapę da się pokolorować tylko 4 kolorami tak, by sąsiadujące obszary miały inny? Odpowiedź nadeszła po 120 latach i wymagała użycia komputera, co wywołało "trzęsienie ziemi".mirekwirek
Jak rozlokowac kanaly Wifi, aby sie nie nachodzily na siebie w budynku ;)
A tak przy okazji, ja ten problem próbowałem rozwiązać w latach 80. XX wieku. Rysowałem różne fantazyjne kształty na wielu kartkach i próbowałem. Wyszło mi, że można narysować tak, że potrzebnych będzie więcej kolorów, ale nie znałem założenia, że kilka krajów nie może się stykać w jednym punkcie. Gdy sam to sobie założyłem, to niestety, ale zawsze 4 wystarczały. Ku mojej frustracji,
