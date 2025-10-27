Hej Wykopki, x lat tutaj siędzę, w zasadzie od poczatku niemalże. Nigdy o nic nie prosiłem aż do dziś.

Zaginęła siostra mojego dobrego przyjaciela.

Od piątku nie ma z nią kontaktu. Ostatnia znana lokalizacja to Westenfelder (Niemcy okolice Bochum) w piątek około południa. Jeśli ktoś ją kojarzy lub wracał do Polski od piątku i widział ją w busie lub okolicach bedę wdzięczny za wszystkie informacje. Wygląd: Długie czarne włosy, wzorst ok 165cm Ubrana w czarną kurtkę i adidasy z białą ozdobą. Mogła mieć narzucony jasny koc i walizke granatową a także turkusowy kuferek. Nosi przydymione okulary.

Z góry dziękuje za wszystkie informacje.

Póki co poszło info na kilka grup ,,Polacy w Bochum" itp. Jeśli ktoś może podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać dodać będę wdzięczny.#zaginieni #niemcy #bochum #essen #dortumnd