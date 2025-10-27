USA biją rekord długu. To uderzy w cały świat również w Polskę, mówi ekspert
Dług publiczny Stanów Zjednoczonych osiągnął nowy rekordowy poziom. Co dalej z Polską?
Szef Banku Centralnego USA (FED):
Zawsze możemy dodrukować pieniądze
(to jest w kontekście wypłacalności = spłaty swoich długów)
Czyli USA zadłużają się i spłacają ten dług dodrukiem pieniędzy, na koszt reszty świata, która musi używać dolara.
Bo nie-używanie dolara grozi inwazją USA np. na Libię Kadafiego za pomysł złotego dinara.
Majątek najzamożniejszych Amerykanów szczacuje się na 46 bilionow dolarów.
Miliarderzy w USA unikają podatków, główny koszty ponoszą ludzie którzy płacą podatki dochodowe i od wynagrodzenia payroll tax.
W obecnym systemie bez długu nikt nie ma pieniędzy.
Oficjalny federalny kalkulator inflacji.
699 miliardów vs 6620 miliardów (w dolarach z 1977)
Niecałe 10 razy większy. No sporo.
A jak się weźmie pod uwagę GDP kraju to wzrosło 4-krotnie. (porównanie z 1980r. bo wcześniejszych danych nie widzę)