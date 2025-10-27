Szef Banku Centralnego USA (FED):(to jest w kontekście wypłacalności = spłaty swoich długów)Czyli USA zadłużają się i spłacają ten dług dodrukiem pieniędzy, na koszt reszty świata, która musi używać dolara.Bo nie-używanie dolara grozi inwazją USA np. na Libię Kadafiego za pomysł złotego dinara.