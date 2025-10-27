Psy goniły dziecko. Zostały otrute trucizną na ślimaki.
W sieci pojawiło się nagranie z Brennej, na którym dwa psy rasy leonberger goniły dziecko. Właściciel zwierząt mówi o2.pl, że zostały one otrute. - Psy były w stanie agonalnym. Miały totalny paraliż, ślinotok - wspomina. Podkom. Krzysztof Pawlik mówi nam, że policja prowadzi dwa postępowania.Mitarek
To mogły nie być przyjacielskie. Może kogoś pogryzły? Jak miał psy to trzeba było ich pilnować, a teraz ktoś wziął sprawy w swoje ręce, bo jak te psy by kogoś zagryzły to właściciel najwyżej by
Na wsiach jest takich pełno - tuje, ogrodzenia, ostrzeżenia że firma ochroniarska, że monitoring, a brama cały czas otwarta i burki latają.
Ja k---a nie wiem co ci ludzie mają we łbach. Chyba w ogródku jarają zioło, opalają się nago a potem się pucują jak kogoś na rowerze ich psy gonią bo nie widzę w tym innej logiki.
Bo w przeciwieństwie do Vitrola jest jeszcze Snacol i tutaj już substancja aktywną jest silna neurotoksyna niebezpieczna dla zwierząt. Kupiłem kiedyś i jak tylko przeczytałem o tym to od razu zwróciłem i kupiłem
Co do otrucia psów, na tym etapie frustracji społeczeństwa na nieporadnych właścicieli psów, nie ma się co dziwić. Sprawa prosta:
@Griev: sól ma ten problem że głównie odstrasza ślimaki, robi za barierę, a mi się ślimaki lęgną wszędzie w glebie, sama sól jest do tego jest szkodliwa dla roślin i zaburza gospodarkę wodą
za to ten pierwszy środek na bazie żelaza działa tylko na ślimaki a dla roślin ma pozytywne działanie tak jak inne oparte na
Umarzam.
Można a nawet trzeba mówić o tym, że psy biegające bez opieki stanowią zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa na drogach. Raz pogonią za dzieckiem na hulajnodze, innym razem z króliczkiem przez drogę przed samochodem. Raz dziecko wpadnie do rowu robiąc sobie otarcia, innym razem do rowu wpadnie