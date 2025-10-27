Samochód na ścieżce i rondzie rowerowym w Warszawie
Samochód na ścieżce i rondzie rowerowym Warszawa Wilanów skrzyżowanie ulic Branickiego/Przyczółkowa 23.10.2025stopchamteam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Samochód na ścieżce i rondzie rowerowym Warszawa Wilanów skrzyżowanie ulic Branickiego/Przyczółkowa 23.10.2025stopchamteam
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (51)
najlepsze
KI Stop Agresji Drogowej <stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl>
Załączniki
14:56 (4 godziny temu)
Najlepiej wziąć flamaster kredowy/jakieś naklejki + gaz/paralizator do samoobrony w razie czego, to jedyne rozwiązanie.
[https://www.poznan.pl/mim/forms/sm_zgloszenia.html](https://www.poznan.pl/mim/forms/sm_zgloszenia.html), robie to regularnie :) i to nawet dobrzew działa tutaj
c albo e klasa
jak można kombi pomylić z suvem lol
Swoją drogą ciekawe jak on tam się znalazł? Czy on tam sobie jakoś próbował objechać korek? Ale którędy?
Komentarz usunięty przez autora
Od kilku miesięcy jest taka tendencja na tym portalu.
a tutaj jakiś dzban ma zesranie bo ktoś przejechał ścieżką dla pedalarzy. taaak.
Art. 33. [Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną]
1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną
Rowerzyści muszą korzystać z dróg rowerowych lub pasów ruchu przeznaczonych dla rowerów, jeśli są one wyznaczone i oznaczone w kierunku, w którym się poruszają lub zamierzają skręcić. Jazda na drodze obok innego roweru lub motoroweru jest dozwolona w drodze wyjątku, pod warunkiem że nie utrudnia to ruchu innym użytkownikom drogi ani nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Rowerzysta może wyjątkowo (ale nie ma obowiązku) korzystać z chodników lub ścieżek dla pieszych,