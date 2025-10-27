Pokaż całość

Rowerzyści muszą korzystać z dróg rowerowych lub pasów ruchu przeznaczonych dla rowerów, jeśli są one wyznaczone i oznaczone w kierunku, w którym się poruszają lub zamierzają skręcić. Jazda na drodze obok innego roweru lub motoroweru jest dozwolona w drodze wyjątku, pod warunkiem że nie utrudnia to ruchu innym użytkownikom drogi ani nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.Rowerzysta może wyjątkowokorzystać z chodników lub ścieżek dla pieszych,