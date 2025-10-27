Wędzony łosoś z Podlasia - zobacz produkcję w ogromnej fabryce Suempol
W materiale zobaczysz proces technologiczny produkcji wędzonego łososia w polskiej fabryce krok po kroku: od przyjęcia surowca, poprzez automatyczną i ręczną obróbkę, po testy mikrobiologiczne oraz sensoryczne gotowych produktów.FabrykiwPolsce
Ale tak prywatnie to j---ć tego suempola. Wysyłają do nas głównie rybie łby, wiecie jakie to g---o jest ciężkie do naważenia? Żeby jeszcze jedna, to
@Kagernak: Dlatego unikam. Łososie hodowlane nawet mają jakieś zmiany nowotworowe.
@mlodyy20: jak lokalny jest taki dumny, że za krojenie łososia pół dnia chciałby więcej niż minimalna, no to sorry, musi jednak iść robić tam gdzie więcej płacą ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@mlodyy20: no, nawet na filmiku widać, wszyscy w hidżabach ;)
@dymaczdusz: Tyle lat na wykopie i nie wiesz że jak posmarujesz rogale to wszystko się da.( ͡° ͜ʖ ͡°)
