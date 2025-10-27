Pracuję intensywnie umysłem od około 20 lat i wydaje mi się, że szczytowa forma mojego mózgu skończyła się w wieku ~35. Uczę się nowych rzeczy, zdobywam doświadczenie i być może jestem mądrzejszy, niż 10 lat temu, ale to jest kwestia wiedzy i doświadczenia, natomiast jeśli chodzi o improwizację, to tego sprytu już raczej ubywa. Mózg jest znacznie kreatywniejszy, kiedy jest młodszy. Innymi słowy, możesz z wiekiem jeszcze stawać się mądrzejszy, ale już Pokaż całość