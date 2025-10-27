Po tych wszystkich akcjach co czytam jak dzwoni do mnie nowy nieznajomy numer, odbieram, w tle ZE PRZEPROWADZAJA JAKAS ANKIETE Z SANTANDER to od razu sie rozlaczam i blokuje numer. Jak slysze w telefonie, ze z banku dzwonia od razu blokada leci. Jak beda cos ode mnie chcieli to niech list czy nawet w apce podesla ze mam podejsc do najblizszego banku u mnie w miescie a nie. Polecam ten styl zycia.