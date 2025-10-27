Udawali pracowników banku, mogli oszukać setki osób. 15 Ukraińców zatrzymanych
Grupa jest aktywna co najmniej od połowy zeszłego roku. Jej członkowie dzwonią do ofiar i przekonują, że chcą zapobiec akcji przestępców, którzy chcą wyczyścić ich rachunki. W czasie rozmowy stosują różnego rodzaju metody socjotechniczne, aby skłonić swoich rozmówców do przelania pieniędzy na podaneStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
tylko debil słysząc ukraiński akcent w telefonie nie nabiera podejrzeń 😡
Dzwonią do niej i podają się za pracownika banku, a następnie twierdzą, że doszło do podejrzanej transakcji z jej numeru konta, a ktoś wykradł numery karty. Oczywiście oszuści mieli kluchy w mordzie, a wśród nich byli zarówno kobieta, młoda ściera, pocisnąłem ją, że znajdę i ubiję kak sabakę oraz facet, który dodatkowo szprechał płynnym ukraińskim (nie rosyjski, nie szurżyk a właśnie ukraiński).
@YaGo_: nie dzwoni nieznajomy, co więcej, wyświetla ci się na telefonie "santander", do mnie tak ukrainka często dzwoniła i mówiła że ktoś kredyt na mnie wziął i czy autoryzuje itd.