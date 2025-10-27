Pierwszy taki wyrok w Polsce. Firma straciła kontrakt przez błędne użycie AI
Firma Exdrog, ubiegająca się o kontrakt na utrzymanie dróg w Małopolsce, wykorzystała sztuczną inteligencję do przygotowwincenty1
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Firma Exdrog, ubiegająca się o kontrakt na utrzymanie dróg w Małopolsce, wykorzystała sztuczną inteligencję do przygotowwincenty1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
@Miecz12: krewni i znajomi Królika. Chyba chodzi o tego z Kubusia Puchatka. Królik miał mnóstwo krewnych, a jescze więcej znajomych, żuczki, mrówki itd.
@Hiranus:Skoro o tym mówisz to ciekawe ile Copilota jest w kodzie AWS-a, który tydzień temu spektakularnie schrupnął zabierając ze sobą połowę Internetu na całym świecie? Także według mnie już jest wesoło a co dopiero będzie za
Klasyczne AI. Jak nie wie, to zmyśla. Jest jak Hindus albo Chińczyk.
@editores: jest gorzej niestety. Chat GPT intencjonalnie kłamie. Mając z góry założoną tezę w sprawie podlegającej powiedzmy "politycznej poprawności" ogólnie rozumianej - kłamie wiedząc, że kłamie. Zaszokowało mnie to.
I tak się dzieje nowoczesny życia trud. AI to jeden duży krok do bylejakości, gdzie liczy się ilość i byle by było jako tako.
Jakby teraz outsourcing do Chin i Indii miał podnosić jakość xd Podnosi, owszem, ale stan konta CEO, a przeciętny pracownik w Europie ma 2x więcej roboty poprawiając błędy po taniej sile roboczej.
Znaczy jednak lanie wody nie działa?
Powinni jeszcze karę dostać za marnotractwo czasu i wprowadzanie urzędników w błąd.
@scoria: Zależy gdzie. W polityce działa od wieków.
A nie, czekaj ...
@franekfm: zaczął się bunt maszyn
Przypadki zmyślania, kłamstw, naciągania czy powoływania się na nieistniejące rzeczy we wszelakiej dokumentacji, w opiniach biegłych, interpretacjach, uzasadnieniach itp. to są rzeczy które dzieją się na porządku dziennym.
Czy to powstało w wyniku błędu gdzie ktoś tego nie planował, a używany przez niego LLM miał halucynacje, czy robiono to celowo w celu wprowadzenia drugiej strony w błąd, czy może stażysta robił