Rowerem na S7 po miłość. Policja przerwała podróż 13-latka
13-letni chłopiec z Warszawy postanowił wyruszyć rowerem na spotkanie z koleżanką poznaną przez internet. Jego niebezpieczną podróż trasą S7 przerwał patrol policji w okolicach Załusk. To historia, która powinna być przestrogą dla rodziców i młodych internautów.o__0
Komentarze (65)
Jedyne co mnie tu zdziwiło, to, że to nie była hulajnoga elektryczna a on był trzeźwy: czyli zdrowy chłopak :)
@tomasz-aleksander-barania: aż mi pociemnialo przed oczami!
Ps oczywiście ja byłem grzeczny, ale koledzy... ;)
Może z Ukrainy porzucił by randkę?
a on dla niej właściwie życiem ryzykował 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
@Foxrate: widocznie nie jest tą tępą dzidą co wsiada do Seby a potem kończy na drzewie bo Sebuś drifta na powiatowej drodze nie wyrobił :)
Przecież to jest debil do kwardratu.
Raz że nawet jakby to było legalne to lepiej większych dróg unikać, szczególnie o tej porze roku, nawet jak to kosztuje kilometry ekstra.
Dwa że jak widziałem na google maps to obok
Przecież tutaj nie było akurat żadnego zagrożenia po stronie bezpieczeństwa w sieci - tutaj problemem okazało się zupełnie realne i rzeczywiste bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
paaanie a po co mu przepisy jak on jest z narodu wybranego. Mam nadzieje żę jeszcze dojebią mu paragraf za kłamanie organom ścigania.
"Jazda rowerem bez karty rowerowej przez osobę w wieku 10-18 lat na drodze publicznej jest traktowana jako wykroczenie i może
@DJArmani: Myślałem że to oznaczenia gdzie stoją z suszarkami, a tu jakieś pornuchy.