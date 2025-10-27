Pokolenie Z omija fabryki. Pracodawcy muszą odczarować wizerunek branży przemysł
Podczas gdy postęp technologiczny w przemyśle stale przyspiesza, procesy pozyskiwania kadr nie nadążają za tą dynamiką.Mirasthrope
Na pewno nie przez tragiczne warunki pracy, brak możliwości rozwoju kompetencji, a co za tym idzie wyższego wynagrodzenia oraz pracę w nocy, a później funkcjonowanie jak jakieś zombie. Na pewno nie przez to, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fajnie, że nie chcą. Pytanie, czy mają kwalifikacje na lepszą pracę. A pracodawcy sobie poradzą, tylko będziemy mieli bardziej kolorowo.
Ty w ogóle zrozumiałeś o czym jest mowa?
Dlaczego dla mnie brzmi to jak bullshit dla portali typu businessinsider?
Jeśli ktoś to zapewni, ma cała masę rąk do pracy.
3 zmiany. Argumentowala to dostosowyaniem płac do lokalnego rynku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lubię fizyczne prace i wiem, że można czerpać przyjemność z posiadania jakiejś własnej małej firmy budowlanej, robienie takich własnych małych zleceń itd.
Ale fabryka i jakikolwiek inny zakład pracy gdzie nie
@FireDash: Dlatego najlepsze są nowoczesne, wysokozautomatyzowane fabryki, wtedy największe tłumoki już są uwalani na wymagniach typu "min. wykształcenie średnie", dalej odsiewają HRy i na końcu sam proces produkcyjny który
Zarabiam tyle samo co Pani Anetka z biura - różnica jest taka że ja po 8 godzinach mam ból pleców a ona jedzie uberkiem na pilates i traktuje wszystkich z góry.
Może wtedy zamiast płacić
Podobnie jest w gastronomii. Gastronomia ma tak złą reputację że restauracje mają autentyczny problem by kogokolwiek znaleźć.
ps. Przypomnialo mi sie jak jeden buc spod Krakowa mi wmawial ze 5 tysiecy brutto za 6 dni po 10 godzin w "kebabie u Bolaka" to jak wygrac