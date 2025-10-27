Ukraińcy podejrzani o szpiegostwo zatrzymani na Śląsku
Dwoje Ukraińców podejrzanych o działanie na rzecz obcego wywiadu zostało zatrzymanych w Katowicach. To efekt wspólnych dstarnak
Komentarze (100)
najlepsze
A powinno być zupełnie inaczej. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
P-----l skrzywdzi niewinne dziecko, masowy morderca pozbawi życia ileś tam osób, ale zdrajca działający na zlecenie rosyjskich służb to dla mnie jeszcze większe zło, bo jego działania uderzają w bezpieczeństwo nas wszystkich, mnie to piszącego i każdego z Was, którzy ten wpis czytacie. Oraz wszystkich, którzy nawet nie wiedzą, czym jest Wykop, ale żyją w Polsce. Powinna istnieć lista takich osób z widocznymi mordami
@Endrius: co wy macie z tymi zaostrzeniami kar xD od paru lat jest już wyższa maksymalna kara 30 lat, no i co z tego skoro i tak się tych kar nie wykonuje?
Jak mnie to zawsze śmieszy kiedy w Polsce ktoś coś zrobi , wszystko zganiaja na Rosjan a na końcu się zawsze okazuje że to nasi BRACIA
I zaraz i tak przyjdzie jakiś mądry i zrobi 10 fikołków logicznych jak to Rosjanie w snach podmowili i zahipnotyzowali Ukraińców do zrobienia tego albo że wszczepili im czipa z pilotem Moskale xD