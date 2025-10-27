W najgorszej sytuacji są miejscowości położone z dala od dużych miast, w odległości większej niż te 30-40 km od wojewódzkiego. Demografia i migracje wewnętrzne wydrenują takie miejsca z ludności (co właściwie już się dzieje).



GZM szybko się wyludnia, ale ludzi jest tutaj na tyle dużo, że w przyszłości nadal będzie to w miarę liczący się ośrodek.



Zakładam jednak dalszy wzrost nierówności między poszczególnymi miastami - takie Katowice, Gliwice, Tychy i Mikołów będą Pokaż całość