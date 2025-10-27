"Miliony pustostanów i miasta widma. Tak za 20 lat będzie wyglądać Polska?"
"Eksperci alarmują: już za dwie dekady Polska może stać się krajem milionów pustostanów, a niektóre domy będą sprzedawane za symboliczne kwoty. Wszystko przez dramatyczne zmiany demograficzne, które odmienią rynek mieszkaniowy i wpłyną na życie w wielu regionach kraju."paramedix
Komentarze (161)
najlepsze
Gorzej jak to jest 40km. Do tego dochodzą rosnące korki bo dużo ludzi mieszka pod miastami. A na to wszystko nałoży się demografia, starzejące się budownictwo itd. Zobaczysz za 10-15 lat będą miasta umieralnie
Czynnik demograficzny też jest tu ważny, bo starsi ludzie mają mniej kasy,
@PanMarcepan: "ci", a nie "Ci"
@PanMarcepan: Ale nadal brakuje w tych miastach ludzi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
POPiS to jednak fachowcy są:
- jak przy bieda-pensjach osiągnać przyrost naturalny jak w bogatym kraju
- jak mając dołek demograficzny będziemy mieli najbardziej niedostępne mieszkania
- a teraz jak mając najbardziej niedostępne mieszkania będzie od wuja pustostanów
- do tego mając duże bezrobocie będziemy mieli setki tysięcy Pajetów pracujących
Znaczy po kiego uja jakikolwiek migrant mialby chciec zamieszkac w wyludniajacej sie dziurze?
@NaMoment: firmom.
GZM szybko się wyludnia, ale ludzi jest tutaj na tyle dużo, że w przyszłości nadal będzie to w miarę liczący się ośrodek.
Zakładam jednak dalszy wzrost nierówności między poszczególnymi miastami - takie Katowice, Gliwice, Tychy i Mikołów będą sobie dobrze radzić, a Będzin, Świony czy Zabrze będą się coraz bardziej zwijać.
