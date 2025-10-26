Można obchodzić DZIADY zamiast halloween i docenić własne tradycje
Wiem, że to znalezisko nie ma szans na główną, ale ch**. Warszawska cukiernia postawiła na lokalną tradycję, więc polecam kupić parę (niestety horrendalnie drogich) wypieków :) Zawsze cieszą alternatywy wobec mainstreamu.pewniepewno
- #
- #
- #
- #
- 116
- Odpowiedz
Komentarze (116)
najlepsze
Briosza, słony karmel, bourbon, Madagaskar i sól morska - bardziej tradycyjnego słowiańskiego wypieku to chyba nie mogli zrobić xD
Aha, czyli w skrócie dałeś sie o----ć antymainstreamowi tak jak mainstream jeszcze Cie nie o----ł i jeszcze sie z tego cieszysz
Swoją drogą dlaczego wykopać można z listy, ale zakopać już nie?
a wykopki to jeszcze wykopują i chwalą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jest wolność religijna, można nawet obchodzić "święto zmarłych"... dziady to nie moja tradycja nie była nawet moich dziadków i pradziadków.
@deletenomads: całe chrześcijaństwo jest ze wschodu, a sam Jahwe to bóg pasterzy z bliskiego wschodu.
Dziady to obrzędy tradycji Słowian, a nie narzucone siłą Mzimu z bliskiego wschodu
@fibro_o: Zgadzam się, przebieranie się za diabły i chodzenie po domach to ani mądre, ani przyjemne ( ͡° ͜ʖ ͡°)