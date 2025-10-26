Dlaczego Dominika Kulczyk nie musi martwić się o swoje wiatrowe interesy?
Duży biznes po polsku, jak Dominika Kulczyk zapewniła sobie stałe dochody na 25 lat. Kto zapłaci za niekorzystne kontrakty?macvir
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 105
- Odpowiedz
Duży biznes po polsku, jak Dominika Kulczyk zapewniła sobie stałe dochody na 25 lat. Kto zapłaci za niekorzystne kontrakty?macvir
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (105)
najlepsze
Tak, pani Dominika nie od dziś "dobrze żyje" z uśmiechniętymi politykami. Wystarczy jej jedna kadencja rządów PO a zabezpieczy zyski na 25 lat.
@Pavulon12345: Została nagrana jak uczestniczyła w poufnych spotkaniach z politykami PO. Pewnie tam zabłądziła skuszona menu restauracji. xD
Stary jej powiedział, co zrobić zanim przeniósł się do 8 wymiaru szwajcarii
- Obecnie przygotowujemy ten projekt do wzięcia udziału w nadchodzącej aukcji URE (Urzędu Regulacji Energetyki - przyp. red.) i uczestniczenia w kontrakcie różnicowym. Cena referencyjna w tym projekcie wynosi
512,32 zł za MWh
i będzie waloryzowana zgodnie z polską inflacją. Długość wsparcia
będzie wynosiła 25 lat
Niemcy zamykają swoje farmy wiatrowe na morzu, kolejne kontrakty są w Europie odwoływane, Trump zablokował u siebie, a polska wersja to 25lat dopłaty do czegoś za co musisz w podatkach oddać.