W skład farmy Bałtyk 1 ma wchodzić do 104 turbin zlokalizowanych ok. 81 km od linii brzegowej.



- Obecnie przygotowujemy ten projekt do wzięcia udziału w nadchodzącej aukcji URE (Urzędu Regulacji Energetyki - przyp. red.) i uczestniczenia w kontrakcie różnicowym. Cena referencyjna w tym projekcie wynosi

512,32 zł za MWh

i będzie waloryzowana zgodnie z polską inflacją. Długość wsparcia

będzie wynosiła 25 lat