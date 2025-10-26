"La Repubblica" pisze o "zemście" Polaków po Brexicie. "Role się odwróciły"
Brexit, "zemsta" Polaków: tak gospodarka z Warszawy zaczyna przewyższać tę brytyjską taki tytuł nosi artykuł włoskiego dziennika La Repubblica, który opisuje zjawisko, jakiego nikt jeszcze kilka lat temu się nie spodziewałBobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 149
- Odpowiedz
Komentarze (149)
najlepsze
Brexit to niestety niewykorzystana okazja, mogli naprawić wszystkie głupoty, a poszli w drugą stronę. Gdyby realnie ścieli socjal i zmusili anglików do powrotu do pracy to byliby w dużo lepszej sytuacji. No
@NaMoment: bo to imperium przecież, oni majo dżemsa bonda, króla i 4 okręty atomowe. Jak się już raz kraj stanie imperium to nie ma powrotu do statusu normalnego państwa, można co najwyżej się rozpaść i brytole tego właśnie doświadczyli.
PL $917,767M vs UK $3,686,033M
Faktycznie “role się odwróciły” XD
Robimy co możemy, ale nie wierzcie w bajki. Za chwilę nie będzie tu ludzi do pracy, więc o żadnym prześciganiu zachodnich gospodarek nie będzie mowy.
Raczej jest tak jak napisałeś 50% czyli porównanie per capita jest celniejsze.
jak mamy porównywać warszawe do londynu to sama mała dzielnica City of London ma wieksza gospodarke niz cala warszawa.
Zakop za gównobzdury. jeszcze ta strona, Polskiobserwator.uk
Poza tym naprawdę porównujesz państwo po wojnach, komunie i rozbiorach z imperium, które ściągało kasę z innych krajów przez setki lat?
@OgorekMorski: farage to ruski agent wpływu, zrobił co miał zrobić i wycofał się z poważnej polityki
Za kilka lat wyjda politycy konfederacji i zaczna krzyczec, ze bycie w EU przestalo sie oplacac, bo zostalismy platnikami brutto ( ͡° ͜ʖ ͡°)
brexit teoretycznie sie dokonał, ale w sposób taki żeby nie naprawić problemów z powodu których ludzie chcieli brexitu