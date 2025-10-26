AFERA: Pieniądze znikają z kont klientów Santander banku/ Pilny apel policji
Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów banku Santander, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich kont indywidualnych informuje TVN24. Trwa analiza zawiadomień poinformowała w niedzielę w rozmowie z PAPlubieDuzeiGrubeKredki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
Brawa za kompleksowe i szczegółowe zdiagnozowanie problemu!
@jagoslau: no to chyba nie znasz naszej Policji ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Prawidłowy tytuł powinien był brzmieć "Santander pozwolił na okradzenie swoich klientów". Był już nie jeden wyrok, że to po stronie banku jest weryfikacja tożsamości osoby która chce wyciągnąć kasę z konta.
No i super.
Jedynie problemem są limity, ale rzadko sie zdarza zebym przy wyplacie z bankomatu je przekraczał.
Trochę inna historia, ale odnośnie mBanku.
Żona chcąc zapłacić u kosmetyczki wysłała blika na zły nr telefonu, pomyliła jedną cyfrę.
W mbanku znalezlismy, że jest opcja taka do wyboru na takie przypadki.
Dostaliśmy info, że teraz mbank się tym zajmie i wymienil kroki.
Że najpierw kontaktują się z bankiem odbiorcy, a by ten poinformował odbiorcę, że ma zwrócić. Jeśli w chyba 14 dni nie zwróci to mBank w naszym