Czyli w skrócie: skimming. Ktoś zamontował sprzęt do kopiowania kart w bankomacie albo w placówce handlowej i zebrał dane z kart oraz piny - a teraz robi wypłaty. Ponieważ sprawa dotyczy jednego banku - na 99% źródłem wycieku jest bankomat. Zgłoszeń jest grubo ponad setka, czyli namierzenie źródeł wycieku danych będzie banalne: wystarczy sprawdzić historię operacji, na pewno jest jedno lub kilka wspólnych miejsc i to właśnie tam dokonano kopiowania.