Przestrzegam wszystkich z okolicy Piaseczna, Magdalenki którzy kupują lub kupili niedawno mieszkanie przed tym, aby wspólnota zawarła umowę z firmą Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. ul. Przyjazna 46/1; 05-502 Bobrowiec koło Piaseczna tel. +48 22 243 99 01.

Oto Historia:

W okolicy 2018 - 2019 większość mieszkańców się wprowadziła na osiedle. Na początku administratorem wspólnoty był deweloper - pobierał on opłaty za sprzątanie, na fundusz remontowy i wszystkie niezbędne sprawy. Mieszkańcy nie mogli się doczekać kiedy będą sami sobą zarządzać. I niestety ten czas nastąpił w 2021 roku. Wybrany zarząd wspólnoty wybrał ofertę firmy Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. ul. Przyjazna 46/1; 05-502 Bobrowiec koło Piaseczna tel. +48 22 243 99 01.

Na spotkaniu obiecywali, że odbiorą rozliczenia od dewelopera, doprowadzą do napraw gwarancyjnych. Nic z tego nie miało miejsca. Najpierw odbyło się jakieś tajne spotkanie między szefem firmy Fokus a Deweloperem - gdy jeden z mieszkańców - członek zarządu wspólnoty - zapytał dlaczego nie został na nie wpuszczony, to szef firmy fokus zaczął grozić temu mieszkańcowi odpowiedzialnością cywilną i karną, twierdził, że spotkanie było jawne - ciekawe, bo ja o nim nawet nie wiedziałem. Później na zlecenie firmy FOKUS, ale na nasz koszt - wspólnoty powstała opinia prawna, z której wynika, że aby odzyskać wpłacone pieniądze przez mieszkańców w czasie gdy deweloper był administratorem należy uzgodnić to z deweloperem, bo nie było dedykowanych rachunków bankowych.

Firma fokus stwierdziła na podstawie tej opinii, że to mieszkańcy samodzielnie powinni pozywać dewelopera za to, że wpłacali środki na rzecz wspólnoty i nie będa się tym zajmować. Była to bzdura - środki te były gromadzone na rzecz wspólnoty. Niektórzy mieszkańcy mieli duże zaległości sięgające nawet 8 000 zł inni mieli nadpłatę, firma fokus zrzekła się w naszym imieniu roszczeń na ponad 100 000 zł.

W 2024 kończyła się rękojmia na roboty budowlane - firma FOKUS na swojej stronie dała ankietę, co należy zrobić z usterkami deweloperskimi - mieszkańcy w ankiecie opowiedzieli się za tym, by pozwać o te usterki dewelopera, skoro ten sam nie chce ich naprawić. Firma fokus na nasz koszt zleciła nawet ekspertyzę techniczną co zrobić. Pozyskała "oferty" na wykonanie tych prac - jestem kosztorysantem budowlanym i od razu zauważyłem, ze te oferty były robione na jedno koptyo pod jedną cenę, z wartościami zawyżonymi co najmniej dwukrotnie. Wyceny opiewały na kwotę około 300 000zł, gdzie wartość prac licząc ostrożnie wynosi około 100 000 zł wg mojej kalkulacji, zgodnie z cenami na jakich wygrywam konkursy ofert.

Pomimo tej ankietry - firma fokus dała do głosowania uchwałe zgodnie z którą, to mieszkańcy mieli pokryć koszt tych napraw. Dodatkowo po zawyżonych cenach. Nie chcieli, by deweloper to zrobił, bo sami nie mogli by zlecić tych prac po tak wysokich cenach.

W 2025 roku firma FOKUS stwierdziła, że jedna z bram nie działa prawidłowo i wymagane jest programowanie pilotów części mieszkańcom. Moje piloty działały. Więc ignorowałem komunikaty w tej sprawie. Okazało się, że po 3 miesiącach spamowania informacjami w sprawie tych pilotów, firma fokus zmieniła zdanie i postanowiła zmienić sterowniki i wyłączyć wszystkim piloty do bramy i że wszyscy będą wymagali tego programowania. Międzyczasie odwoływali te programowania w ostatniej chwili.

Pewnego dnia chcąc wyjechać z osiedla odkryłem, że mój pilot przestał działać. Jakoś tam wyjechałem skuterkiem furtką, ale napisałem maila, z pytaniem co się stało. Pracownik firmy mnie okłamał, że to jakaś ingerencja zewnętrzna zepsuła mi pilota i że wczoraj było programowanie - trzeba było czytać. Nie dał żadnej informacji co dalej. Czy tak zostanie, czy zorganizuje nowe programowanie - nic. Był to piątek - ale informowałem go z rana. Poinformowałem go także, że blokuje możliwość wpuszczenia na osiedle karetki pogotowia, policji, straży pożarnej. Ignorował to.

W sobotę zobaczyłem, że conajmniej kilkanaście osób miało problem z tą bramą. Próbowałem się kontaktować z administratorem. W końcu odebrał - powtórzyłem informację, że blokuje dostęp do osiedla i żeby otworzył brame do czasu aż wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wjazdu i wpuszczenia pogotowia. Ten mnie przez telefon wyśmiał.

Wysłałem maila do policji, że ten pracownik firmy FOKUS ignoruje niebezpieczną sytuację i sprawia zagrożenie dla ludzi. W odpowiedzi pracownik firmy wysłał mi sms w którym kierował groźby bezprawne podjęcia działań prawnych. Żadne groźby, wulgaryzmy nie były.

Po tych smsach zgłosiłem kierowanie gróźb bezprawnych na policje w korespondencji mailowej. Później byłem tam wezwany i poprosiłem policję, żeby nie ścigali go w tej sprawię. Nie chciałem eskalować konfliktu.

Dopiero po tym, w poniedziałek napisał, że będzie kolejne programowanie pilotów w czwartek. Odpisałem mu, że jeden z pilotów jest poza domem, bo współmieszkaniec wyjechał. Pracownik firmy Piotr odpisał, że zostanie mi zaprogramownych tyle pilotów ile będę miał. Niestety okazało się, że kłamał. Zaprogramowano mi tylko 1 pilota, a pozostałe dwa które zakupiłem specjalnie do tego, nie zostały zaprogramowane.

Przez ponad 2 miesiące mailowałem z tym człowiekiem - ten się upierał, że ma to gdzieś, że nie mam 2 pilota i że mam sam sobie ogarnąć na mieście. Na mieście odmówiono mi skopiowania pilota, ze względu na zabezpieczenia.

Złożyłem na Piotra skargę do właścicieli firmy FOKUS. W odpowiedzi na skargę otrzymałem odpowiedź właściciela firmy, w której ten stwierdził, że wszystkie działania były super. Że zrzeknięcie się 100 000 zł, było super, że zrzeknięcie się napraw gwarancyjnych było super i on ma opinię. Dodatkowo zaczął mi groźić, że jego pracownik rozważa skierowanie prywatnego aktu oskarżenia.

Odpisałem mu, że nie wiedziałem, że te wszystkie zaniedbania były zgodne z polityką firmy Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. z Bobrowca i w związku z tym przeprosiłem Piotra.

W odpowiedzi na to pan Piotr, prawdopodobnie na polecenie swojego przełożonego Mariusza skierował wobec mnie prywatny akt oskarżenia.

Ja skierowałem oskarżenie wzajemne - bo człowiek ten wysłał do wiadomości moim sąsiadom skan tego wniosku, pomawiał mnie o agresywne zachowania w sytuacji gdy nigdy człowieka na oczy nie widziałem. Chciał tym zastraszyć innych mieszkańców, oraz mnie, by nie podejmowali tematu działania na szkodę mieszkańców przez firmę Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c.