Przestrzegam wszystkich z okolicy Piaseczna, Magdalenki którzy kupują lub kupili niedawno mieszkanie przed tym, aby wspólnota zawarła umowę z firmą Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. ul. Przyjazna 46/1; 05-502 Bobrowiec koło Piaseczna tel. +48 22 243 99 01.
Oto Historia:
W okolicy 2018 - 2019 większość mieszkańców się wprowadziła na osiedle. Na początku administratorem wspólnoty był deweloper - pobierał on opłaty za sprzątanie, na fundusz remontowy i wszystkie niezbędne sprawy. Mieszkańcy nie mogli się doczekać kiedy będą sami sobą zarządzać. I niestety ten czas nastąpił w 2021 roku. Wybrany zarząd wspólnoty wybrał ofertę firmy Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. ul. Przyjazna 46/1; 05-502 Bobrowiec koło Piaseczna tel. +48 22 243 99 01.
Na spotkaniu obiecywali, że odbiorą rozliczenia od dewelopera, doprowadzą do napraw gwarancyjnych. Nic z tego nie miało miejsca. Najpierw odbyło się jakieś tajne spotkanie między szefem firmy Fokus a Deweloperem - gdy jeden z mieszkańców - członek zarządu wspólnoty - zapytał dlaczego nie został na nie wpuszczony, to szef firmy fokus zaczął grozić temu mieszkańcowi odpowiedzialnością cywilną i karną, twierdził, że spotkanie było jawne - ciekawe, bo ja o nim nawet nie wiedziałem. Później na zlecenie firmy FOKUS, ale na nasz koszt - wspólnoty powstała opinia prawna, z której wynika, że aby odzyskać wpłacone pieniądze przez mieszkańców w czasie gdy deweloper był administratorem należy uzgodnić to z deweloperem, bo nie było dedykowanych rachunków bankowych.
Firma fokus stwierdziła na podstawie tej opinii, że to mieszkańcy samodzielnie powinni pozywać dewelopera za to, że wpłacali środki na rzecz wspólnoty i nie będa się tym zajmować. Była to bzdura - środki te były gromadzone na rzecz wspólnoty. Niektórzy mieszkańcy mieli duże zaległości sięgające nawet 8 000 zł inni mieli nadpłatę, firma fokus zrzekła się w naszym imieniu roszczeń na ponad 100 000 zł.
W 2024 kończyła się rękojmia na roboty budowlane - firma FOKUS na swojej stronie dała ankietę, co należy zrobić z usterkami deweloperskimi - mieszkańcy w ankiecie opowiedzieli się za tym, by pozwać o te usterki dewelopera, skoro ten sam nie chce ich naprawić. Firma fokus na nasz koszt zleciła nawet ekspertyzę techniczną co zrobić. Pozyskała "oferty" na wykonanie tych prac - jestem kosztorysantem budowlanym i od razu zauważyłem, ze te oferty były robione na jedno koptyo pod jedną cenę, z wartościami zawyżonymi co najmniej dwukrotnie. Wyceny opiewały na kwotę około 300 000zł, gdzie wartość prac licząc ostrożnie wynosi około 100 000 zł wg mojej kalkulacji, zgodnie z cenami na jakich wygrywam konkursy ofert.
Pomimo tej ankietry - firma fokus dała do głosowania uchwałe zgodnie z którą, to mieszkańcy mieli pokryć koszt tych napraw. Dodatkowo po zawyżonych cenach. Nie chcieli, by deweloper to zrobił, bo sami nie mogli by zlecić tych prac po tak wysokich cenach.
W 2025 roku firma FOKUS stwierdziła, że jedna z bram nie działa prawidłowo i wymagane jest programowanie pilotów części mieszkańcom. Moje piloty działały. Więc ignorowałem komunikaty w tej sprawie. Okazało się, że po 3 miesiącach spamowania informacjami w sprawie tych pilotów, firma fokus zmieniła zdanie i postanowiła zmienić sterowniki i wyłączyć wszystkim piloty do bramy i że wszyscy będą wymagali tego programowania. Międzyczasie odwoływali te programowania w ostatniej chwili.
Pewnego dnia chcąc wyjechać z osiedla odkryłem, że mój pilot przestał działać. Jakoś tam wyjechałem skuterkiem furtką, ale napisałem maila, z pytaniem co się stało. Pracownik firmy mnie okłamał, że to jakaś ingerencja zewnętrzna zepsuła mi pilota i że wczoraj było programowanie - trzeba było czytać. Nie dał żadnej informacji co dalej. Czy tak zostanie, czy zorganizuje nowe programowanie - nic. Był to piątek - ale informowałem go z rana. Poinformowałem go także, że blokuje możliwość wpuszczenia na osiedle karetki pogotowia, policji, straży pożarnej. Ignorował to.
W sobotę zobaczyłem, że conajmniej kilkanaście osób miało problem z tą bramą. Próbowałem się kontaktować z administratorem. W końcu odebrał - powtórzyłem informację, że blokuje dostęp do osiedla i żeby otworzył brame do czasu aż wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wjazdu i wpuszczenia pogotowia. Ten mnie przez telefon wyśmiał.
Wysłałem maila do policji, że ten pracownik firmy FOKUS ignoruje niebezpieczną sytuację i sprawia zagrożenie dla ludzi. W odpowiedzi pracownik firmy wysłał mi sms w którym kierował groźby bezprawne podjęcia działań prawnych. Żadne groźby, wulgaryzmy nie były.
Po tych smsach zgłosiłem kierowanie gróźb bezprawnych na policje w korespondencji mailowej. Później byłem tam wezwany i poprosiłem policję, żeby nie ścigali go w tej sprawię. Nie chciałem eskalować konfliktu.
Dopiero po tym, w poniedziałek napisał, że będzie kolejne programowanie pilotów w czwartek. Odpisałem mu, że jeden z pilotów jest poza domem, bo współmieszkaniec wyjechał. Pracownik firmy Piotr odpisał, że zostanie mi zaprogramownych tyle pilotów ile będę miał. Niestety okazało się, że kłamał. Zaprogramowano mi tylko 1 pilota, a pozostałe dwa które zakupiłem specjalnie do tego, nie zostały zaprogramowane.
Przez ponad 2 miesiące mailowałem z tym człowiekiem - ten się upierał, że ma to gdzieś, że nie mam 2 pilota i że mam sam sobie ogarnąć na mieście. Na mieście odmówiono mi skopiowania pilota, ze względu na zabezpieczenia.
Złożyłem na Piotra skargę do właścicieli firmy FOKUS. W odpowiedzi na skargę otrzymałem odpowiedź właściciela firmy, w której ten stwierdził, że wszystkie działania były super. Że zrzeknięcie się 100 000 zł, było super, że zrzeknięcie się napraw gwarancyjnych było super i on ma opinię. Dodatkowo zaczął mi groźić, że jego pracownik rozważa skierowanie prywatnego aktu oskarżenia.
Odpisałem mu, że nie wiedziałem, że te wszystkie zaniedbania były zgodne z polityką firmy Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c. z Bobrowca i w związku z tym przeprosiłem Piotra.
W odpowiedzi na to pan Piotr, prawdopodobnie na polecenie swojego przełożonego Mariusza skierował wobec mnie prywatny akt oskarżenia.
Ja skierowałem oskarżenie wzajemne - bo człowiek ten wysłał do wiadomości moim sąsiadom skan tego wniosku, pomawiał mnie o agresywne zachowania w sytuacji gdy nigdy człowieka na oczy nie widziałem. Chciał tym zastraszyć innych mieszkańców, oraz mnie, by nie podejmowali tematu działania na szkodę mieszkańców przez firmę Fokus Zarządzanie Nieruchomościami s.c.
Dodatkowo za radą adwokata będę składał zawiadomienie do prokuratury o co najmniej niegospodarność.
Komentarze (12)
najlepsze
ul. Przyjazna 46/1; 05-502 Bobrowiec koło Piaseczna
tel. +48 22 243 99 01
Realizuje - albo bardziej nie realizuje prawa do kontroli wynikającego z art. 29 ust. 3 Ustawy o własności lokali podczas którego pracownicy firmy krzyczą na mnie, że nie wyrażają zgody na udostępnianie dokumentacji wspólnoty nawet w sądzie, a także nagranie audio, gdzie piotr próbuje się bawić w lekarza
Ja wiem trzeba się zebrać, zagłosować no ale to przynajmniej zadziała na pewno.