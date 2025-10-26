Wyśmiał lewicowy artykuł i użył zakazanego zwrotu na X. Po roku zapukała policja
Policja weszła do domu Norberta Bolza, emerytowanego profesora mediów i znanego konserwatywnego komentatora, by przeprowadzić rewizję w związku z jego wpisem pod lewicowym artykułem. Chodziło ironicznie użyte zdanie Deutschland erwache!, które nawiązuje do nazistowskich Niemiec.jestemjakijestem1212
Komentarze (32)
ja zapraszam policje do siebie, mam pełno wyborów koperowtowych w szafach
Niby nieszkodliwe, ale ma mocne powiązanie z nazizmem. Więć przykuwa uwagę służb.
To tak jak z autem. Jak jeżdziłem cinquecento 5 lat, to ani jednej kontroli, nawet jeżdżąć w nocy, mimo, że policja jechała za mną nie raz. Raz przejechałem się BMW w nocy i od razu kontrola. Potem pojeździłem tym śmietnikiem (szrota kupiłem głupi ja) jeszcze 4msc,
Usmiechajcie się
¯_(ツ)_/¯
W temacie, na wykop tez cenzura usuwaja cokolwiek zlego napiszesz na nielegalnych migrantow z 3 swiata np.