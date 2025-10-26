Ktoś się weźmie za sitwy, układy, układziki, powiązania pato-policjantów? Czy będą pod ochroną i wpadać będą dopiero gdy będą członkami grup przestępczych i ścigać ich będzie prokuratura z drugiego końca Polski?



Lokalne prokuratorzyny przeważnie nie ruszają sitw, bo są ich częścią. A jeśli nawet ruszą to kolejny poziom - lokalne patusy sądowe - mogą to skutecznie przytemperować. Polscy g@wno-sędziowe-karniści to patola sama w sobie. Niewinnego skażą nawet bez dowodów i nazwą to Pokaż całość