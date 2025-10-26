Największy śmiech jest z ludzi, którzy niby popierają walkę z kierowcami na chodnikach, ALE... nie przez Konfiturę tylko niech robi to policja, niech zgłosi, bo jak to tak pieszy sobie stoi na chodniku.



Facet od miesięcy pokazuje, że policja czy straż miejsca przyzwala na to, że jedyne co może Ci grozić to srogie pouczenie.



Wszelkie obywatelskie utrudnienie życia takim kierowcom na wszelkie legalne sposoby są jak najbardziej chwalebne i godne pochwały. Pokaż całość