Kierowcy nie znają przepisów. Uważają, że można jeździć po chodnikach, jeśli zachowuje się szczególną ostrożność, jest giełda, siedzi się w samochodzie albo tylko na chwilę. Nauczyła ich tego bezkarność. Kolejna wizyta pod łódzką giełdą pokazuje, że musimy przebyć długą drogę.skeeto666
Ciekawi mnie co napiszecie jeśli kiedyś zdarzy się nieszczęście?
P.S. ciekawe co połowa z was którzy minusują ten materiał pisała o Żaku, Majtczaku ... Przecież oni też tylko złamali przepisy na chwilę, tylko dla fejmu, tylko bo się spieszyli i innych milion wymówek.
No ale co się dziwię, wiele razy widziałem jakiegoś gościa w bmw większym niż życie, który na stacji tankował je za 50 zł. Nadal żyje od 1 do 1.
Pokazać się trzeba. Niech ludzie myślą, że bogaty.
Tymczasem zadłużony na milion albo lepiej.
Po prostu ktos kto jest na tyle głupi zeby bez prawka wsciac za kółko jest tez na tyle głupi zeby nie pomyśleć ze warto minimalizować szanse na spotkanie z policja xd
nie rozumiem jak można być takim lekkoduchem
Facet od miesięcy pokazuje, że policja czy straż miejsca przyzwala na to, że jedyne co może Ci grozić to srogie pouczenie.
Wszelkie obywatelskie utrudnienie życia takim kierowcom na wszelkie legalne sposoby są jak najbardziej chwalebne i godne pochwały.