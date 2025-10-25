Apple naciskane w Europie, aby wyłączyło funkcję chroniącą prywatność
Apple może wyłączyć funkcję App Tracking Transparency w niektórych krajach Europy, w tym w Niemczech. ATT, wprowadzone w systemie iOS 14, pozwala użytkownikom kontrolować, czy aplikacje mogą śledzić ich aktywność w internecie w celach reklamowych. Narzędzie jest przydatne, lecz jego przyszłość w EUDravok
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
- https://mjtsai.com/blog/2025/10/24/europe-vs-app-tracking-transparency/
- https://www.euractiv.com/news/apple-threatens-to-drop-ask-app-not-to-track-privacy-pop-ups-in-eu/
Tytuł jak i opis znaleziska to najzwyklejsza manipulacja.
@editores: W decydowaniu o tym, jakie aplikacje mogą być uruchamiane na systemach iOS. Tutaj niestety Google planuje iść w ślady Apple ale to osobna kwestia.
Zapewne odpowiesz, że to ich system więc mogą robić co chcą - ja (i nie tylko ja) uważam inaczej, po prostu.
No ale Wykopki myślą, że prywatny biznes to w ich najlepszym interesie działa (XD) a te złe unijne regulacje to chcą zniszczyć "wolny rynek" który to "przecież sam się doskonale reguluje".
- https://www.euractiv.com/news/apple-threatens-to-drop-ask-app-not-to-track-privacy-pop-ups-in-eu/
Ale to apple więc mamy same negatywne komentarze i poparcie dla bendytów z Unii.
I dlatego branża reklamowa nienawidzi apple.
Czyli to właśnie Niemcy potencjalnie chcą zabronić użytkownikom Apple używania funkcjonalności blokującej śledzenie, czyli pozwolić facebookowi (i całej reszcie) śledzić twoją aktywność.