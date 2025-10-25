Chwile grozy na ulicy w Brennej. Dwa psy rzuciły się na chłopca
Dwa psy rzuciły się za chłopakiem, który jechał hulajnogą przez Brenną (woj. śląskie) wynika z informacji przekazanych przez facebookowy profil Echo Brennej. Na nagraniu udostępnionym przez profil widać moment ataku z 10 października. "Mieszkańcy boją się tamtędy chodzić" napisała pod nagraniemsub_zero_1
Komentarze (69)
I ten wspaniały opis psiarza-fanatyka w wiki.
"Jest psem o wysokim stopniu posłuszeństwa, bez skłonności do agresji. Ze względu na wielkość psa ważna jest socjalizacja szczeniąt ze zwierzętami i ludźmi, oraz przynajmniej podstawowe szkolenie. "
Posłuszny i łagodny - czyli jak Cię zeżre żywcem to znaczy tylko, że źle wychowany. Całkiem jak z
Co z tego, ze twoja corke poszarpal pies? Wypadki drogowe sa czestsze. Odwalcie sie od naszych psieckow.
oh-no-anyway.jpg
Żeby porównywać kierowce czy motocyklistę, który musi mieć tablice rejestracyjną i wymagane ubezpieczenie, co oznacza, że łatwiej takiego znaleźć do posiadacza psa XD Psa możesz za grosze kupić na targu jak warzywa czy zgarnąć z
Podobno dobrze operujesz na danych, a musisz pytać o tak proste rzeczy? To IQ poziomu fistaszka jednak się zgadza ;D
Sytuacja nr 2 pies jest bez właściciela gryzie i ucieka,
Sytuacja nr 3 pies bez właściciela gryzie i zostaje,
Tylko w sytuacji w której znajdzie się psa lub pies zostaje to coś daje. Chociaż pewnie narracja zaraz się zmieni bo kolejny genialny pomysł umarł.
Mało tego obowiązek czipowania psów już istnieje w większości gmin, psy kupowane