To jest takie bydlę. Kiedyś się takie coś pewnie trzymało w zoo i karmiło kilogramem mięsa na dwumetrowym kiju.



I ten wspaniały opis psiarza-fanatyka w wiki.



"Jest psem o wysokim stopniu posłuszeństwa, bez skłonności do agresji. Ze względu na wielkość psa ważna jest socjalizacja szczeniąt ze zwierzętami i ludźmi, oraz przynajmniej podstawowe szkolenie. "



Posłuszny i łagodny - czyli jak Cię zeżre żywcem to znaczy tylko, że źle wychowany. Całkiem jak z